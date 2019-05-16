В Петрозаводске пройдет фестиваль семейного творчества

В субботу в Губернаторский парке пройдет городской фестиваль "Мельница счастья", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках фестиваля 18 мая будут организованы развлекательные площадки с презентациями различных организаций города, работающих с семьями. Гостей ждут выступления творческих коллективов, подвижные и настольные игры, мастер-классы.

Мероприятие, организованное Молодежным центром "Смена", пройдет с 12.00 до 14.00. Участвующие в фестивале семьи смогут присоединиться к увлекательному Квесту "АРТ-СЕМЬЯ", в котором проверят свои творческие способности, научатся новому и проявят свои таланты.