В Петрозаводске пройдет фестиваль социальных танцев "50+"

Второй городской фестиваль социальных танцев "Танцуют все!" состоится 28 апреля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Фестиваль состоится 28 апреля в 15.00 в Петрозаводском лесотехническом техникуме.

Социальные танцы – это группа танцевальных стилей разных народов мира, которыми занимаются не для соревнований, а в качестве приятного досуга и обмена положительными эмоциями между участниками.

Концерт объединит творческие коллективы Петрозаводска.

Место проведения фестиваля – актовый зал лесотехнического техникума (ул. Калинина, 41).

Вход на мероприятие свободный.