В Петрозаводске пройдет фестиваль социальных танцев "50+"

Новости по теме
Загрузка...
Второй городской фестиваль социальных танцев "Танцуют все!" состоится 28 апреля, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Фестиваль состоится 28 апреля в 15.00 в Петрозаводском лесотехническом техникуме.
Социальные танцы – это группа танцевальных стилей разных народов мира, которыми занимаются не для соревнований, а в качестве приятного досуга и обмена положительными эмоциями между участниками.
Концерт объединит творческие коллективы Петрозаводска.
Место проведения фестиваля – актовый зал лесотехнического техникума (ул. Калинина, 41).
Вход на мероприятие свободный.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.04.2019, 21:30
24.04.2019, 12:30
21.04.2019, 14:40
20.04.2019, 19:40
19.04.2019, 15:55
18.04.2019, 11:25
Аналитика
Сегодня 10:26
Капитал
Эффективность заграничных командировок карельских чиновников близка к нулю.
24.04.2019 10:53
22.04.2019 14:25
22.04.2019 10:56
22.04.2019 09:47
Чтиво
Сегодня 09:57
Личное мнение
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
24.04.2019 10:00
24.04.2019 09:14
22.04.2019 13:28
Медиа
24.04.2019 16:48
Опрос
Сколько вы зарабатываете в месяц?
Комментарии