В Петрозаводске пройдет городской турнир по фигурному катанию

В спорткомплексе «Луми» состоится турнир Петрозаводска по фигурному катанию «Серебряные коньки», сообщили в администрации города.

Турнир Петрозаводского «Серебряные коньки» пройдет 18 и 19 ноября.

В соревнованиях примут участие юные фигуристы 2003–2016 годов рождения – учащиеся спортивной школы №6 и городских спортивных клубов. Победителям и призерам по итогам турнира будут присвоены спортивные разряды.

Начало соревнований 18 ноября в 8.00 (короткая программа), 19 ноября – в 11.45 (произвольная программа).

Вход на трибуны свободный.