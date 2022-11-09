В Петрозаводске пройдет городской турнир по фигурному катанию

В спорткомплексе «Луми» состоится турнир Петрозаводска по фигурному катанию «Серебряные коньки», сообщили в администрации города.
Турнир Петрозаводского «Серебряные коньки» пройдет 18 и 19 ноября.
В соревнованиях примут участие юные фигуристы 2003–2016 годов рождения – учащиеся спортивной школы №6 и городских спортивных клубов. Победителям и призерам по итогам турнира будут присвоены спортивные разряды.
Начало соревнований 18 ноября в 8.00 (короткая программа), 19 ноября – в 11.45 (произвольная программа).
Вход на трибуны свободный.
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