В Петрозаводске пройдет кибертурнир весны 2018 года

С 31 марта по 1 апреля 2018 года в Петрозаводске состоится очередной киберспортивный турнир по CS:GO*.

Соревнования пройдут в клубе "Контакт!" по адресу: улица Красная, 36. В турнире примут участие не менее 8 команд, по 5 человек. Начало в 12/00. Все желающие приглашаются в клуб поболеть и просто посмотреть.

Организатор соревнований – Федерация киберспорта Карелии. Турниры подобного рода проводятся в столице республики с 2016 года, и в карельском киберспорте уже сложились определенные традиции. Так, победитель кибертурнира весны-2018 помимо главного приза получит право участия в следующих соревнованиях без стартового взноса.

Из заявленных на соревнования команд четыре уже участвовали в состязаниях ранее. Снова сядут за столы знакомые болельщикам POSLEDNEE MESTO, Nevajno!, RAZDVA и SD.

На этом турнире команду IMP!team (игроки click, skarlett, Tilt Os, BeastPtz, reMMy) поддерживает петрозаводская автошкола "Престиж", хорошо известная в Карелии и России своей компьютерной продвинутостью. Директор автошколы "Престиж Жанна Беляева считает, что карельский киберспорт нуждается в развитии и популяризации. По результатам соревнований на сайте школы будут выложены видеоматериалы.

* – CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive; с англ. — "Контрудар: глобальное наступление") — многопользовательская компьютерная игра. Последняя основная игра в серии игр Counter-Strike, в жанре командного шутера от первого лица (стрелялка "взгляд из глаз"). Как и все игры серии, она посвящена противостоянию террористов и подразделений специального назначения.