В Петрозаводске пройдет митинг в поддержку спецоперации в День неизвестного солдата

В День неизвестного солдата, 3 декабря, у стелы «Город воинской славы» пройдет мероприятие в поддержку специальной военной операции.

Как напомнили в правительстве республики, в России ежегодно с 2014 года отмечается День Неизвестного Солдата. 3 декабря 1966 года останки неизвестного солдата из братской могилы с 41-го километра Ленинградского шоссе были торжественно захоронены у стен Московского Кремля в Александровском саду. Могила Неизвестного Солдата стала символом памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков, но остался безымянным.

Сегодня российские военнослужащие вновь с оружием в руках отстаивают независимость нашего государства, на территории Донбасса ведут борьбу с современным нацизмом, отметили в правительстве региона.

С инициативой о проведении в Петрозаводске митинга в поддержку СВО выступила карельская общественная организация по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковые отряды “Эстафета поколений”». Сегодня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» руководитель организации Илья Герасев отметил: «Каждый декабрь в России чествуют всех, кто сражался за Родину, но не снискал ни почета, ни славы. Тех, кто остался лишь в памяти близких. 3 декабря в нашей стране будет отмечаться День Неизвестного Солдата. В этот день чтят память героев, отдавших свои жизни во имя победы. Считаю, что сегодня главная задача для нас – поддержать российских солдат, каждого нашего героя, каждого, кто противостоит современному нацизму!».

Жители Петрозаводска и гости города смогут поддержать наших воинов, приняв участие в митинге в поддержку специальной военной операции, который пройдет 3 декабря с 12:00 до 13:00 у стелы «Город воинской славы».