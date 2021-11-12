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В Петрозаводске пройдет общероссийский форум «Сообщество»

Новости. Общество
16:45, 24 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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С предложением провести в столице Карелии в следующем году российский форум «Сообщество» выступил член Общественной палаты России Илья Герасев.

Сегодня, 24 декабря, в Национальной библиотеке Карелии Артур Парфенчиков встретился с представителями Общественной палаты республики. Новый, четвертый, состав палаты был сформирован в этом году и уже успел провести ряд важных мероприятий, сообщается на сайте правительства.

— Вы — одна из главных коммуникаций между властью и нашими гражданами. Поэтому Правительству Карелии важна ваша оценка происходящего с точки зрени  результатов коллективного обсуждения, — отметил Артур Парфенчиков.

Как рассказала председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова, новый состав включает 30 человек, которые трудятся на безвозмездной основе. Одним из ключевых направлений их деятельности является общественное наблюдение за реализацией в республике национальных проектов. Общественники регулярно посещают строящиеся детские сады и школы, контролируют ход работ. В этом году Общественная палата организовывала Центр общественного наблюдения, осуществлявший мониторинг голосования на всех избирательных участках республики.

Почетного знака «За вклад в развитие Республики Карелия» и Благодарственных писем главы были удостоены 10 членов Общественной палаты. Награды им вручил руководитель республики.

Во время встречи общественники смогли задать главе Карелии интересующие их вопросы. Часть из них касалась доступности для жителей региона занятий физкультурой и спортом. Заместитель председателя Общественной палаты Лиана Вагузенкова обратилась с просьбой поддержать проведение физкультурных мероприятий — фестивалей бега и скандинавской ходьбы.

С предложением провести в Петрозаводске в следующем году российский форум «Сообщество» выступил член Общественной палаты России Илья Герасев. Такой форум — это возможность собраться на одной площадке представителям некоммерческих организаций, бизнеса, власти, волонтерских движений, гражданским активистам и просто неравнодушным людям.

Еще одна важная тема связана с выплатой именных стипендий молодым людям, о чем спросила председатель правления Межвузовского центра межнационального общения и патриотического воспитания Екатерина Алексеева. Денежное поощрение не должно влиять на право получения студентами колледжей, техникумов и вузов социальной стипендии. По словам Артура Парфенчикова, систему выплаты стипендий необходимо сделать более гибкой, в том числе за счет привлечения к формированию стипендиального фонда крупнейших предприятий республики.

По итогам встречи Глава Карелии дал поручения проработать обсуждавшиеся вопросы, включая оказание материальной поддержки общественным инициативам.

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