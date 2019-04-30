В Петрозаводске пройдет первенство Северо-Запада по танцевальному спорту

Около 100 спортсменов будут соревноваться в танцевальном турнире 1 мая, сообщили в Минспорта Карелии.

Первенство Севера-Запада будет проходить по программе двоеборье – юные танцоры соревнуются в обеих программах – европейской и латиноамериканской.

Вечернее отделение, которое откроется в 18.00, начнется с первенства и продолжится чемпионатом Карелии по танцевальному спорту в категории "взрослые".

Во время турнира зрители также смогут насладиться сольными номерами профессиональных спортсменов.

Подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону (8142) 78-27-55. Адрес: ул. Красная, 10.