В Петрозаводске пройдет турнир по подледному лову "Онежский окушок"

Городской дом культуры Петрозаводска проведет турнир по подледному лову рыбы на мормышку "Онежский окушок" в рамках международного зимнего фестиваля "Гиперборея 2019".

По данным организаторов, каждый рыбак должен прийти 16 февраля со своим снаряжением и снастями. В 08.30 начнется регистрация участников. Время основного турнира – с 9.00 до 11.00. Далее улов будет взвешен, а в 11.30 состоится церемония награждения.

"Все получат благодарственные письма за участие, а самые удачливые рыбаки – призы в разных номинациях. Учрежден главный приз турнира – индукционная плитка, он достанется лучшему из лучших", - отметили в оргкомитете.

Победители турнира определят в номинациях: "Самый большой улов", "Самый удачливый рыболов", "Самый опытный рыболов", "Самый юный рыболов", "Самая рыболовная семья".

В зачет принимаются любые виды рыб, разрешенные к вылову правилами любительского и спортивного рыболовства в нашем регионе.

Регистрация открыта с 3 по 14 февраля по тел.: 75-00-80, +7 (911)407-27-59 (куратор турнира – Руслан Станиславович Смирнов).