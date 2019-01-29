Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:40, 29 Января 2019
фото: ТАСС / Владимир Смирнов

В Петрозаводске пройдет турнир по подледному лову "Онежский окушок"

Загрузка...

Городской дом культуры Петрозаводска проведет турнир по подледному лову рыбы на мормышку "Онежский окушок" в рамках международного зимнего фестиваля "Гиперборея 2019".

По данным организаторов, каждый рыбак должен прийти 16 февраля со своим снаряжением и снастями. В 08.30 начнется регистрация участников. Время основного турнира – с 9.00 до 11.00. Далее улов будет взвешен, а в 11.30 состоится церемония награждения.

"Все получат благодарственные письма за участие, а самые удачливые рыбаки – призы в разных номинациях. Учрежден главный приз турнира – индукционная плитка, он достанется лучшему из лучших", - отметили в оргкомитете.

Победители турнира определят в номинациях: "Самый большой улов", "Самый удачливый рыболов", "Самый опытный рыболов", "Самый юный рыболов", "Самая рыболовная семья".

В зачет принимаются любые виды рыб, разрешенные к вылову правилами любительского и спортивного рыболовства в нашем регионе.

Регистрация открыта с 3 по 14 февраля по тел.: 75-00-80, +7 (911)407-27-59 (куратор турнира – Руслан Станиславович Смирнов).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
25.01.2019, 10:05
Экс-глава Прионежья Алексей Лучин задержан по подозрению в мошенничестве
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии
25.01.2019, 14:42
В инфекционной больнице в Петрозаводске велели убрать иконы перед визитом вице-премьера правительства Карелии

Аналитика

Сегодня 15:07
Обществоведение
Закрыть и снести 1
База ДЮСШ-6 Петрозаводска находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности.
Снежные полигоны
Сегодня 10:07
По надвоицкому сценарию
25.01.2019 13:12
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием 1
24.01.2019 13:29
"Нарисовали" миллиард 7
23.01.2019 15:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:43
Без политики
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
Министерские фасады важнее школ 7
24.01.2019 13:44
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
архив чтиво

Медиа

Снос "Биг Бена" в Петрозаводске
Сегодня 09:32
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»