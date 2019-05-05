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Новости. Общество
16:25, 05 Мая 2019
фото: "ВКонтакте"

В Петрозаводске пройдет вечер памяти Вениамина Слепкова

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В клубе "Бегемот" почтят небольшим концертом память журналиста, писателя и поэта Вениамина Слепкова.

Мероприятие пройдет 24 мая в клубе "Бегемот". Встреча предполагает небольшой концерт группы СиМа (Серафима Рынкевич и Мария Чернышева) и дружеское общение.

"23 мая 2018 года Веня ушел от нас, но здесь остались люди, чьи души и сердца он согрел своей заботой, участием, кто ценил его как профессионала, как надежного друга, как Человека. Любой может рассказать нам о Вене, каким он его запомнил", - пишут организаторы вечера в социальной сети в "Вконтакте".

Напомним, Вениамин Слепков родился 19 июня 1969 года в Петрозаводске. Член Союза журналистов с 1991 года. Окончил факультет Промышленного и гражданского строительства Петрозаводского государственного университета. Первыми темами журналистских работ надолго стали строительство, экономика, коммунальное хозяйство, энергетика. Работал корреспондентом, зав. отделом, редактором в газетах Карелии, собственным корреспондентом по Карелии московского агентства экономической информации ПРАЙМ-ТАСС. Журналистские работы публиковались во многих центральных изданиях, в газетах "Труд", "Строительная газета", "Лесная газета".

За несколько дней до смерти Вениамину Слепкову было присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Республики Карелия".

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