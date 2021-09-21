В Петрозаводске пройдет забег в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве

МЧС Карелии организует 10 октября забег, посвященный Герою Российской Федерации генералу армии Евгению Зиничеву.

Дистанция пройдет вдоль реки Лососинка до трассы Фонтаны и обратно. Принять участие в забеге может любой желающий, достигший 18-летнего возраста. Забег состоится без учета времени и без стартовых номеров, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Дистанция забега — 21 км, дистанция-спутник — 5 км.

На финише любителей бега ждут медаль финишёра и полевая кухня.

Зарегистрироваться на забег можно здесь.

Подробная информация о мероприятии размещена в соцсети.