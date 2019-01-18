В Петрозаводске пройдет "Зимний фестиваль ГТО-2019"

Массовое спортивное мероприятие стартует 23 января, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В этот году для удобства участников фестиваля изменится формат тестирования по гимнастике и легкой атлетике. Нормативы будут приниматься в манеже ПетрГУ (ул. Герцена, 31Б) в утренние часы по субботам и воскресеньям, тестирование в беге на длинные дистанции предусмотрено на стадионе "Юность".

Подробная информация о предстоящем мероприятии - на страничке социальной сети "ВКонтакте".