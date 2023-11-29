В Петрозаводске пройдут бесплатные мастер-классы от лидеров танцевальной индустрии России

Проект «Танцевальный выходной» направлен на развитие творческой индустрии в регионе.

В Карелии пройдет 16 бесплатных танцевальных мастер-классов от ведущих хореографов страны. Об этом рассказали в паблике республиканского Минобразования и спорта.



Как сообщили в группе, с февраля по май 2024 года в Петрозаводске в рамках проекта «Танцевальный выходной» пройдут бесплатные танцевальные мастер-классы от лидеров танцевальной индустрии России.



Творческий интенсив «Танцевальный выходной» — серия из 4 танцевальных выходных, каждый из которых посвящен определенному современному или уличному танцевальному стилю. В течение 4 месяцев в Петрозаводске будет проведено 16 мастер-классов. В мае по окончании интенсива будут проведены танцевальные баттлы.



В источнике отметили, что проект направлен на развитие творческой индустрии в регионе. Слоганом интенсива была выбрана фраза «Развиваем культуру вместе!», которая отлично отражает цель проекта — помочь вывести уровень танца в Карелии на новый уровень.



Проект является победителем 1 сезона конкурса Росмолодёжь.Гранты в 2023 году, подчеркнули в группе.