В Петрозаводске пропал 15-летний подросток

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Полиция карельской столицы разыскивает пропавшего юного жителя Ключевой, о котором нет вестей около суток.
Как рассказали в МВД Карелии, Ярослав Воеводин, 2003 года рождения, ушел из дома по улице Кемской 20 февраля и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 14 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, короткая стрижка.
Был одет: серая шапка, серая куртка, спортивные темно-синие штаны, коричневые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого подротска, просят сообщать по телефонам: (8981)405-41-44, (8953)549-69-78.
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