В Петрозаводске пропал 15-летний подросток

Полиция карельской столицы разыскивает пропавшего юного жителя Ключевой, о котором нет вестей около суток.

Как рассказали в МВД Карелии, Ярослав Воеводин, 2003 года рождения, ушел из дома по улице Кемской 20 февраля и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 14 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, короткая стрижка.

Был одет: серая шапка, серая куртка, спортивные темно-синие штаны, коричневые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого подротска, просят сообщать по телефонам: (8981)405-41-44, (8953)549-69-78.