В Петрозаводске пропала девочка-подросток – после школы она не вернулась домой

В Петрозаводске 12-летняя девочка не пришла после школы домой, ее ищет полиция.

Отделением полиции №2 УМВД России по г. Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Варвара Ш. 2005 года рождения. Как стало известно, 26 января около 15 часов девочка ушла из школы №25 по наб. Гюллинга в Петрозаводске и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе Поиск людей в Карелии.

Приметы: на вид 12 лет, рост около 155 см, нормального телосложения, волосы светло-русые.

Был одета: шапка вишневого цвета, пальто вишневого цвета с черными рукавами с капюшоном, джинсы голубого цвета, ботинки вишневого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой прошу сообщить по телефонам: 88142-739240, 89114233383, 89814054144, или 02.