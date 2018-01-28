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Новости. Происшествия
11:54, 28 Января 2018

В Петрозаводске пропала девочка-подросток – после школы она не вернулась домой

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В Петрозаводске 12-летняя девочка не пришла после школы домой, ее ищет полиция.

Отделением полиции №2 УМВД России по г. Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Варвара Ш. 2005 года рождения. Как стало известно, 26 января около 15 часов девочка ушла из школы №25 по наб. Гюллинга в Петрозаводске и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе Поиск людей в Карелии.

Приметы: на вид 12 лет, рост около 155 см, нормального телосложения, волосы светло-русые.

Был одета: шапка вишневого цвета, пальто вишневого цвета с черными рукавами с капюшоном, джинсы голубого цвета, ботинки вишневого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой прошу сообщить по телефонам: 88142-739240, 89114233383, 89814054144, или 02.

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Комментарии

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кир
2018-01-28 12:17:16
Пороть, начиная с родителей. По всем часовым поясам страны. Ну, сколько можно издеваться в стране, где ничего и никого не боятся?
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