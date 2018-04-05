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09:25, 05 Апреля 2018

В Петрозаводске пропала девушка, ее не могут найти с конца марта

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Полиция Петрозаводска разыскивает Злату Е. 1994 года рождения, сообщает МВД Карелии.

По информации ведомства, днем 24 марта Злата ушла из дома по улице Державина, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

"Приметы: на вид 24 года, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые до плеч, глаза серые. Была одета: куртка болоньевая до колен черного цвета, рубашка зеленого цвета, джинсы черного цвета, сапоги черного цвета высокие без каблука", - сказано в сообщении МВД.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 8(8142)73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного 102).

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