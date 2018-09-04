В Петрозаводске прошел "АвтоБодиАрт-2018": победили дети

На площади Кирова уже в 12-й раз прошел детский фестиваль по раскрашиванию автомобилей "АвтоБодиАрт-2018", организованный петрозаводской автошколой "Престиж".

Погода в этот раз не просто порадовала, она подарила участникам самый настоящий летний день, еще сильнее подчеркнув праздничность происходящего.

Тему "АвтоБодиАрта-2018" организаторы заявили весьма непростую к визуализации, но богатую по части воображения. "Музыка вокруг нас", естественно, выплеснула на борта автомобилей сотни нот и массу музыкальных инструментов, но далеко не все пошли по такому банальному пути! Отдельные работы отличались большой оригинальностью как по стилю, так и по сюжету (см. фото).

В результате полуторачасовой борьбы места распределились следующим образом:

поощрительный приз (книги) "За волю к победе" достался команде МЦ "Смена";

3 место и торт получила команда "Скифы тур" из п. Матросы.

"Серебро" и флэшки достались "Папирусу", а первое место, наборы пастели и часы – команде Художественной школы.

Как рассказали организаторы, места могли бы распределиться иначе, если бы не "доброжелательность" взрослых, сопровождавших детей на празднике и "незаметно" помогавших своим подопечным и соответственно ухудшивших их положение в турнирной таблице.

Директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева заявила, что, пожалуй, это был лучший "АвтоБодиАрт" с 2007 года! На вопрос "Будет ли фестиваль в 2019 году?" она ответила одним словом: "Однозначно!"

Еще больше фото можно посмотреть здесь.

На правах рекламы