В Петрозаводске прошел митинг, посвященный 100-летию пограничной охраны

У памятника карельским пограничникам на бульваре Победы собрались защитники рубежей страны, ветераны пограничной службы, представители власти, кадеты.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, начальник пограничного управления ФСБ России по Карелии Роман Земцов, поздравляя коллег с праздником, рассказал о прошедшей эстафете "Граница – долг, честь, Отечество!". Ветеранские организации начали ее в декабре 2017 года. Эстафета за 160 дней прошла по участку пограничного управления, начиная от Баренцева моря и до Ленинградской области. Было проведено более 300 патриотических акций, а капсула наполнялась землей с мест гибели героев-пограничников. Символы эстафеты на митинге были переданы в музей ведомства.

Карельских пограничников поздравила мэр города Ирина Мирошник.

"Границы нашей необъятной Родины открыты для дружеских контактов, экономических связей, для рабочих и деловых визитов, но они на надежном замке от тех, кто посягает на безопасность и суверенитет нашего государства. И все это благодаря самоотверженной службе воинов-пограничников. Я выражаю огромную благодарность за ваш труд 24 часа в сутки, за сложность боевых задач, за необходимость быстрых, но очень правильных решений", - сказала Ирина Мирошник.

Митинг завершился минутой молчания в память о пограничниках, погибших во время несения службы.