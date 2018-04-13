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Новости. Культура
13:43, 13 Апреля 2018

В Петрозаводске прошел отчётный концерт фольклорно-этнографического ансамбля музея "Кижи"

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С большим успехом 12 апреля прошёл концерт фольклорного ансамбля музея "Кижи".

Раз в год сотрудники отдела изучения и музейной презентации фольклорного наследия радуют петрзаводчан новой программой. В основе концерта "У каждого времени свои песни" - годовой жизненный цикл крестьянина Олонецкой губернии.

Крестьянин живёт в гармонии с природой. Вся его жизнь по календарю: крестьянин точно знает, когда пахать, когда сеять, когда урожай собирать, когда лён обрабатывать. И важные личные события тоже связаны со сменой времён года, с определёнными датами православных и бытовых праздников. Гулять, танцевать, колядовать, выбирать невесту, свататься, жениться – для всего есть своё, наиболее благоприятное время. 

Как показать год крестьянской жизни за время одного концерта? У кижского фольклорного ансамбля под руководством Натальи Михайловой это получилось! Зрители заворожённо смотрели на сцену, где состоялся настоящий этнографический спектакль. Были и свадебные, и лирические песни, христославия, жатвенные и плясовые частушки, молодежные игры и танцы.

Было приятно видеть новые молодые лица: фольклорный ансамбль за полгода работы проекта "Бесёдная фатера" значительно расширил круг своих единомышленников. Это совместный проект музея и КРОО "Преемственность русских традиций", реализуемый с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. На занятиях студии все желающие осваивают музыкальную культуру Заонежья, знакомятся с обрядами и обычаями края.

Те, кто посещает студию регулярно, впервые вышли на сцену вместе с фольклорным ансамблем музея "Кижи". А ещё до начала концерта, в фойе Театра кукол они показали свои умения, мастерски выплясывая различные народные танцы. Зрители, пришедшие на концерт, тоже с удовольствием приняли участие в танцах и хороводах. Украшением этого вечера, безусловно, стали участники детской студии фольклорного ансамбля!

Музей-заповедник "Кижи" поздравляет отдел изучения и музейной презентации фольклорного наследия с успешным выступлением! Благодарим фольклорно-этнографический ансамбль и его руководителя Наталью Михайлову за прекрасную работу!

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