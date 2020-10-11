Родительские собрания в Петрозаводске проходят онлайн

Дистанционные встречи позволяют уберечься от коронавируса и охватить большее число участников, считают в администрации Петрозаводска.

В новом учебном году в школах и детских садах Петрозаводска прошли первые родительские собрания. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой традиционный диалог участников образовательного процесса полностью перешел в онлайн-формат, сообщили в мэрии города.

Многие педагоги впервые встретились с родителями своих учеников и воспитанников дистанционно. Так, например, в детском саду № 110 Петрозаводска на днях прошла организационная видеоконференция.

Мероприятие собрало не только большую аудиторию, но и показало активную вовлеченность родителей в диалог. В ходе встречи организаторы подробно обсудили совместные планы, разъяснили действующие требования, ответили на вопросы родителей.

Теперь педагоги уверены: рост посещаемости онлайн-собраний и оперативное получение обратной связи позволит обеспечить высокое качество образовательных услуг.