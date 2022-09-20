В Петрозаводске простились с еще одним погибшим на Донбассе бойцом

Глава города Владимир Любарский сообщили о гибели еще одного жителя Карелии, участвовавшего в спецоперации.

Как стало известно, в ходе спецоперации погиб уроженец Петрозаводска, лейтенант роман Александрович Лыков.

Глава Петрозаводска сообщил о том, что Роман закончил Ломоносовскую гимназию в карельской столице, а затем Военную академию связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного.

«Трудно найти слова утешения для родных и близких Романа Александровича. Сейчас вам тяжело. Но помните, что вы не одни в своем горе. Мы не забудем подвиг и жертву Романа. Вечная память!», — обратился к родным Романа Владимир Любарский.