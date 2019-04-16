В Петрозаводске проверяют внедорожники с большими колесами

Профилактическое мероприятие "Неисправный автомобиль" проходит в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

Во вторник 16 апреля, а также 17 и 18 апреля сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проводят профилактическое мероприятие "Неисправный автомобиль", направленное на профилактику аварийности по причине и с факторами технических неисправностей автомобилей, находящихся в эксплуатации, а также на пресечение нарушений водителями транспортных средств, в конструкцию которых незаконно внесены изменения.

Автоинспекторы особое внимание уделяют техническому состоянию транспортных средств, а также транспортным средствам с внесенными в их конструкцию несанкционированными изменениями, переоборудованными без соответствующего разрешения ГИБДД.

В первую очередь, это внедорожники с установленными на них "кенгурятниками", силовыми бамперами, колесами большего диаметра, шноркелями и прочими компонентами (силовые пороги, экспедиционные багажники, фонари дополнительного освещения, проставки для увеличения клиренса), которыми любят оснащать свои автомобили водители.

Госавтоинспекция напоминает, что за данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Кроме этого, при выявлении фактов внесения изменений в конструкцию транспортного средства без соответствующего разрешения ГИБДД, выдается требование о прекращении противоправных действий. Одновременно информация передается в МРЭО ГИБДД МВД по РК для аннулирования регистрации транспортного средства.