В Петрозаводске проверят, как водители везут детей в автомобилях

В субботу в Петрозаводске полиция проверит правил перевозки детей в автомобилях.

О массовых проверках предупредили в Госавтоинспекции карельской столицы.

В субботу, 26 апреля, автоинспекторы проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях, проведут с ними беседы об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Госавтоинспекция просит водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров. В ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры: их безопасность во время поездки зависит от взрослых.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф 3 тысячи рублей.