В Петрозаводске проводится скашивание травы на газонах вдоль дорог

Летние работы по содержанию городских магистралей выполняет ООО "ТехРент" в рамках муниципального контракта, сообщили в администрации Петрозаводска.

В настоящее время подрядная организация осуществляет выкашивание травостоя на объектах улично-дорожной сети центральной части Петрозаводска: на проспектах Ленина, К. Маркса, улице Куйбышева.

Работы уже завершены на улицах Титова и Пушкинской.

В ближайшее время планируется выполнение данных работ на улице Кирова и набережной Варкауса.