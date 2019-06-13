В Петрозаводске проводится скашивание травы на газонах вдоль дорог

Новости по теме
Загрузка...
Летние работы по содержанию городских магистралей выполняет ООО "ТехРент" в рамках муниципального контракта, сообщили в администрации Петрозаводска.
В настоящее время подрядная организация осуществляет выкашивание травостоя на объектах улично-дорожной сети центральной части Петрозаводска: на проспектах Ленина, К. Маркса, улице Куйбышева.
Работы уже завершены на улицах Титова и Пушкинской.
В ближайшее время планируется выполнение данных работ на улице Кирова и набережной Варкауса.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.06.2019, 09:30
08.06.2019, 18:30
06.06.2019, 15:23
08.06.2019, 15:17
07.06.2019, 11:03
Аналитика
Сегодня 09:38
Капитал
Норвежцы обеспокоены ростом турпотока. С одной стороны, это приток денег, с другой – проблемы с экологией, инфраструктурой и населением.
11.06.2019 17:02
10.06.2019 11:20
10.06.2019 09:35
07.06.2019 17:39
Чтиво
Сегодня 10:56
Личное мнение
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
10.06.2019 09:39
Медиа
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии