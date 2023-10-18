В Петрозаводске проводят дополнительный набор детей на занятия плаванием

В водноспортивном центре "Акватика" проводится дополнительный набо.

Как сообщили в паблике Центра спортивной подготовки 20 октября, в водноспортивном центре «Акватика» проводится дополнительный набор детей 7 — 9 лет на занятия плаванием.



Расписание занятий: понедельник и среда 14.00.



Тренер Кира Июдина. Запись на секцию через личные сообщения.