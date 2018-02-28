В Петрозаводске расскажут о психологии детского спорта

В Петрозаводске впервые пройдёт семинар "Психологические подходы в сопровождении детско-юношеского спорта".

В рамках VII Международного конгресса учителей физической культуры и специалистов при участии министерства спорта Карелии, федерации хоккея, фонда Тимченко и программы "Добрый лёд" пройдёт семинар "Психологические подходы в сопровождении детско-юношеского спорта".

В семинаре примет участие Юлия Родыгина, доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой психологии НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), постоянный эксперт программы "Добрый лёд".

На лекцию приглашаются все желающие представители детско-юношеских спортивных школ, хоккейных спортивных клубов, тренера-преподаватели по хоккею, а также родители хоккеистов.

Семинар пройдет 2 марта в 17.00 в гостинице "Фрегат".

Все зарегистрировавшиеся участники получат материал лекции и дополнительные издания для изучения.