В Петрозаводске растет число обманутых дольщиков

Министерство строительства Карелии с целью защиты прав дольщиков предложило включить в Единый реестр проблемных объектов еще один недостроенный дом в Петрозаводске.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Минстроя Виктор Россыпнов.

Он предлагает включить в реестр недостроенный дом на ул. Сегежской (ТИЗ «Каменный Бор»). Это позволит пострадавшим жителям Петрозаводска получить помощь от "Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства". Ранее в реестр было включено еще несколько домов. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".