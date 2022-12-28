В Петрозаводске раздали «Золотые пилюли»

Специалисты крупнейшей аптечной сети получили профессиональные награды за высокие достижения.

Преддверие Нового года в Петрозаводске ознаменовалось самым крупным и ярким событием в сфере фармации — вручением статуэток «Золотая пилюля». Лучшие из фармацевтов и сотрудников компании «Социальные аптеки» были номинированы на премию и получили весомые призы.

По масштабности «Золотая пилюля» в фармацевтической отрасли оказалась вне конкуренции — участниками события стали более 180 сотрудников розничной сети «Социальные аптеки». Впрочем, масштаб мероприятия вполне закономерен: компания сегодня включает не только 45 аптек в Петрозаводске, районах Карелии и Санкт-Петербурге, но и поликлинику и женскую консультацию.

Подробнее читайте в статье «Золотая пилюля»: в Карелии состоялось самое масштабное событие в сфере фармации».