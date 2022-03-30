В Петрозаводске вспыхнул деревянный дом (ВИДЕО)

Пожарные потушили охваченный огнем дом на Перевалке.

В пабликах Петрозаводска появились фото и видео пожара в одном из районов города. Так, в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появилось видео пожара — видно, как одноэтажный деревянный дом полыхает, как факел. К нему прибыли пожарные расчеты. Спасатели отогнали от места происшествия любопытных детей и приступили к тушению огня.

В паблике «Петрозаводск Live» под фото уточнили, что пожар произошел на Перевалке.

Как подтвердили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, вызов о пожаре поступил сегодня, 21 апреля, в 19.30. Огонь охватил деревянный дом по адресу: улица Олонецкая, 29. В МЧС уточнили, что строение было нежилым — дом разбирали, и внутри никого не было. Пожарные справились с огнем: ни погибших, ни пострадавших на пожаре не было.