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В Петрозаводске разработали анатомическую мишень для военных спецподразделений

Новости. Общество
16:45, 31 Августа 2020
фото: © Корпорация развития Республики Карелия
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Корпорация развития Республики Карелия отметила уникальную продукцию предприятия "Кримтех" знаком "Сделано в Карелии".

Петрозаводская компания "Кримтех" изготавливает разнообразную продукцию для правоохранительных органов и силовых структур. От ультрафиолетовых фонарей до обнаружителей скрытых камер. Есть в ассортименте предприятия и собственная разработка для военных спецподразделений - анатомическая мишень "РАМ-10".

Как говорят специалисты, эту мишень от других отличает модульная конструкция, которая позволяет определить место попадания прямо во время стрельбы. Мишень выполнена из бронестали, класс защиты заказчик может выбрать сам. Конструктивно же она состоит из неподвижной части и основания, а также подвижных вставок, которые являются главной целью стрелка. Красные бронепластины подвижны и под воздействием пули отклоняются назад, при попадании в синий каркас пуля почти не издает звука, и это позволяет мгновенно обнаружить промах.

- Это наше изобретение, - отмечает директор предприятия Сергей Жученко. - Предназначение у него двойное: для обучения молодых бойцов и для оттачивания стрелкового навыка специальных подразделений. Производство налажено, поставщики брони не подводят, спецназ готов и дальше консультировать.

В продвижении узкоспециализированного бизнеса предприятию помогает Корпорация развития Республики Карелия. Для мишени РАМ-10 получено разрешение на использование знака добровольной сертификации "Сделано в Карелии".

По словам Сергея Жученко, предприятие активно сотрудничает с Корпорацией. Уже достигнута договоренность о содействии участию "Кримтех-10" в международной выставке Интерполитех 2020, которая должна состояться в октябре. Выставку организует Росгвардия - это будет первая серьезная презентация анатомической мишени "РАМ-10", которую смогут оценить представители силовых структур из различных подразделений страны.

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Комментарии

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petronik
2020-08-31 17:08:12
Обрадовали... На этом учиться, чтобы нас, при случае, бить...
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