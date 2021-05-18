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В Петрозаводске разыскивается водитель, заблокировавший проезд на перекрестке (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:17, 19 Мая 2021
фото: © кадр из видео
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Водитель в Петрозаводске выехал на «встречку» и в час-пик заблокировал проезд на одном из перекрестков города.

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает водителя, нарушившего Правила дорожного движения на перекрестке улиц Мелентьевой и Зайцева. 

Всех, кто располагает информацией о водителей и автомобиле, в автоинспекции просят связаться с дежурной группой по телефонам 715-900, 78-44-44.

Утром 17 мая около 9.00 водитель на перекрестке улиц Мелентьевой и Зайцева выехал на полосу встречного движения посреди перекрестка и на полторы минуты заблокировал движение по одной из улиц.

Информация об этом инциденте была размещена в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент нарушения запечатлен камерами наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».

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