В Петрозаводске разыскивают грубо нарушившего ПДД водителя (ВИДЕО)

Свидетелей просят помочь найти водителя, грубо нарушившего правила на улице Шотмана., сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту нарушения Правил дорожного движения. Момент нарушения попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

На перекрестке улиц Шотмана и Железнодорожная 18 августа в 17:24 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле грубо нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения.

Очевидцев нарушения и водителей, имеющих записи видеорегистратора с этим моментом, просят обратиться в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900.