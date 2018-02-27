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Новости. Происшествия
11:00, 27 Февраля 2018

В Петрозаводске разыскивают несовершеннолетнюю

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Девушка ушла из дома неделю назад.

Отделом полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Людмила Р., 2001 года рождения. 20 февраля 2018 года около 15.00 часов она ушла из дома по улице Балтийской и до настоящего момента ее местонахождение не известно. 

Приметы: на вид 16 лет, рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. 

Была одета: синяя шапка, болоньевая синяя куртка, толстовка с капюшоном, серые джинсы, кроссовки зимние синего цвета фирмы "Найк". 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: (88142) 73-92-40, 8-953-549-69-78 или 02 (с мобильного -102).

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