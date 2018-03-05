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Новости. Происшествия
13:46, 05 Марта 2018

В Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести мужчину

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О нем ничего не известно полторы недели.

Пропал без вести Андрей Юрьевич Батурин, 1976 года рождения, сообщают в МВД Карелии. Его местонахождение не известно с 22 февраля. 

Приметы: рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые с сединой 

Был одет в куртку темного цвета, темные джинсы. 

Полиция просит сообщать всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, по телефонам: (88142)73-91-54, 89114152587 или 02 (с мобильного - 102).

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