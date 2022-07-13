В Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести

Полиция карельской столицы просит помощи в поиске мужчины, страдающего нарушениями психической деятельности, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска разыскивают Валерия Борисовича З., 1970 года рождения, который 14 июля ушёл из дома, расположенного в улице Инженерная в Октябрьском микрорайоне, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Страдает нарушением психической деятельности.

Приметы: рост выше 175 сантиметров, был одет в брюки цвета хаки, серую рубашку, обут в сандалии-шлёпки, имел сумку чёрного цвета и очки (выглядел как на скриншоте с камер наблюдения, где изображён спиной).

Всех, обладающих полезной информацией о нахождении мужчины, полиция просит звонить по телефону: 8-911-409-26-96.