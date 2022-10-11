В Петрозаводске разыскивают пропавшую девочку-подростка (ФОТО)

Местонахождение 16-летней девочки неизвестно с 5 декабря.

В паблике «Доброспас» появилась ориентировка на пропавшую 5 декабря несовершеннолетнюю жительницу Петрозаводска. Ее, как пишут в паблике, разыскивают сотрудники полиции.

Пропавшая, Анастасия Владимировна Н., выглядит на 15-16 лет, нормального телосложения, волосы темные до плеч.

Всем кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или видевших её после 18 ноября, полиция просит незамедлительно сообщить информацию по телефонам: +7-953-549-69-78, 8-814-2-73-92-40 или 02.