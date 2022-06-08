Подозреваемого в преступлении мужчину разыскивают в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция карельской столицы просит помощи в розыске мужчины, подозреваемого в преступлении против личности.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские Петрозаводска разыскивают Алексея Александровича Г., 1994 года рождения, который подозревается в преступлении против личности. Мужчина скрылся от органов дознания.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать по номеру телефона: 8 981-40-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.