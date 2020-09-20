В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в краже (ВИДЕО)

Разыскиваемая женщина, возможно, причастна к совершению имущественного преступления в микрорайоне Древлянка.

По сообщению МВД Карелии, сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются личность гражданки, попавшей в объектив видеокамер в одном из магазинов на Древлянке. Женщина подозревается в краже.

Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемой, полиция просит сообщать по номеру телефона: +7-986-707-86-10.

Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в Петрозаводске ищут вандалов, расписавших стены дома в центре города.