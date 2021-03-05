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В Петрозаводске разыскивают женщину, скрывающуюся от суда

Новости. Общество
11:02, 06 Марта 2021
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Полиция в Петрозаводске просит помочь в розыске подозреваемой, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Лариса Георгиевна Медведева 1979 года рождения, которая скрывается от суда.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить значимые сведения по номерам: (814-2) 739-154, 89114152587 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, что полиция в Карелии разыскивает юнца, подозреваемого в краже.

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