В Петрозаводске разыскивают женщину, скрывающуюся от суда

Полиция в Петрозаводске просит помочь в розыске подозреваемой, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Лариса Георгиевна Медведева 1979 года рождения, которая скрывается от суда.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить значимые сведения по номерам: (814-2) 739-154, 89114152587 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, что полиция в Карелии разыскивает юнца, подозреваемого в краже.