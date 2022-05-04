В Петрозаводске ребенок попал под колеса иномарки

В столице Карелии автомобилист сбил ребенка, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

Сегодня в 14.00 в районе дома № 23/1 по Лососинскому шоссе в Петрозаводске водитель автомобиля «Audi» сбил пешехода 2012 года рождения. Об этом информирует ГИБДД.

Ребенок в момент ЧП переходил проезжую в месте, которое не было предназначено для перехода. Он не убедился в отсутствии приближающихся машин, пояснили в Госавтоинспекции.

На месте ДТП ребенку была оказана разовая медпомощь.