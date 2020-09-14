Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
МЧС предупреждает жителей Карелии о заморозках
Сегодня 12:41
В Госдуме предложили разрешить россиянам управлять автомобилем с 16 лет 8
14.09.2020 20:40
Власти высказались о дальнейшей судьбе экзаменов для 9-классников в период пандемии COVID-19
14.09.2020 21:05
Труп обнаружили в Карелии на берегу реки Шуя
Сегодня 07:25
В Петрозаводске мама девочки, получившей тяжелую травму при падении с гаражей, высудила 400 тысяч рублей 2
Сегодня 13:24
Находившуюся в розыске жительницу Карелии нашли в канализационном люке мертвой
Сегодня 09:52

В Петрозаводске рецидивист обокрал уснувшего приятеля

Новости. Криминал
18:00, 15 Сентября 2020
фото: © REUTERS/Jason Lee
Загрузка...

В полицию поступило сообщение от петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек заявил о пропаже мобильного телефона стоимостью 18 тысяч рублей. Он оставил его на столе и уснул, в то время как у него дома находились знакомые.

Полицейские установили, что к хищению причастен 19-летний горожанин, на счету которого уже имеются имущественные преступления.

Каредное молодой человек успел продать через Интернет за 5 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на спиртные напитки.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии бомж украл и сдал в металлом 12 кроватей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Аналитика

Сегодня 13:04
Политкухня
Председатель остался за решеткой 9
Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом" 18
07.09.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 10
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»