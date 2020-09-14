В Петрозаводске рецидивист обокрал уснувшего приятеля

В полицию поступило сообщение от петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек заявил о пропаже мобильного телефона стоимостью 18 тысяч рублей. Он оставил его на столе и уснул, в то время как у него дома находились знакомые.

Полицейские установили, что к хищению причастен 19-летний горожанин, на счету которого уже имеются имущественные преступления.

Каредное молодой человек успел продать через Интернет за 5 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на спиртные напитки.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии бомж украл и сдал в металлом 12 кроватей.