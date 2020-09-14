В Петрозаводске рецидивист обокрал уснувшего приятеля

В полицию поступило сообщение от петрозаводчанина, сообщили в МВД Карелии.
Молодой человек заявил о пропаже мобильного телефона стоимостью 18 тысяч рублей. Он оставил его на столе и уснул, в то время как у него дома находились знакомые.
Полицейские установили, что к хищению причастен 19-летний горожанин, на счету которого уже имеются имущественные преступления.
Каредное молодой человек успел продать через Интернет за 5 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на спиртные напитки.
Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Карелии бомж украл и сдал в металлом 12 кроватей.
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