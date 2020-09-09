В Карелии бомж украл и сдал в металлом 12 кроватей

В Олонецком районе полицейские поймали мужчину, подозреваемого в краже металлических кроватей со склада одного из предприятий.

По сообщению МВД Карелии, в полицию в Олонце поступило заявление о краже от работников одного из предприятий. Со склада были похищены 12 списанных металлических кроватей. Ущерб составил 6 тыс. рублей.

Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили, что к происшествию причастен 43-летний гражданин без определенного места жительства. По его словам, он воспользовался отсутствием сторожа на складе. Незамеченным проник в помещение, вынес разобранные кровати. После сдал их в пункт приема металлолома. Вырученные около 2 тыс. рублей он потратил на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии докатил до пункта приема металлома пять краденных дисков от "Урала".