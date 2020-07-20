В Карелии мужчина докатил до пункта приема металлома пять краденных дисков от "Урала"

Житель Пудожа украл с предприятия колесные диски от автомобиля "Урал" на 70 тысяч рублей.

По сообщению МВД Карелии, в дежурную часть ОМВД России по Пудожскому району поступило заявление от работников одного из предприятий. С территории производственной базы пропали пять колесных дисков от автомобиля "Урал". Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен 31-летний местный житель, у которого ранее уже возникали проблемы с законом.

Как выяснилось, мужчина занимается сбором металлолома. В один из дней он проник на огороженную территорию, частично разобрав забор, и обнаружил колесные диски. Ему удалось их вынести, а затем поочередно докатить до пункта приема металла.

На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.

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