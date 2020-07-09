Металлист из Петрозаводска разобрал железную дорогу

В полицию Прионежского района поступило заявление от директора одного из предприятий, сообщили в МВД Карелии.
С принадлежащего организации участка была похищена часть железной дороги длиной около пятидесяти метров. Ущерб оценен в 50 тысяч рублей.
Оперативники нашли подозреваемого – им оказался 32-летний житель Петрозаводска. По версии следствия, мужчина причастен и к аналогичному происшествию в соседнем районе. Там ущерб от кражи железнодорожных накладок составил 4667 рублей.
Краденое он сдал в пункт приема металлолома, незаконно выручив за это около 35 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее двое силачей утащили с камнедобывающего предприятия Карелии металл весом в 400 кг.
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