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Металлист из Петрозаводска разобрал железную дорогу

Новости. Криминал
10:20, 10 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Прионежского района поступило заявление от директора одного из предприятий, сообщили в МВД Карелии.

С принадлежащего организации участка была похищена часть железной дороги длиной около пятидесяти метров. Ущерб оценен в 50 тысяч рублей.

Оперативники нашли подозреваемого – им оказался 32-летний житель Петрозаводска. По версии следствия, мужчина причастен и к аналогичному происшествию в соседнем районе. Там ущерб от кражи железнодорожных накладок составил 4667 рублей. 

Краденое он сдал в пункт приема металлолома, незаконно выручив за это около 35 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее двое силачей утащили с камнедобывающего предприятия Карелии металл весом в 400 кг.

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