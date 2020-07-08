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Двое силачей утащили с камнедобывающего предприятия Карелии металл весом в 400 кг

Новости. Криминал
09:28, 09 Июля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Прионежском районе раскрыта кража 400 килограмм металла, сообщили в МВД Карелии.

О хищении металлических противовесов в полицию Прионежского района заявили представители камнедобывающего предприятия. Похищенное весило 400 килограмм, а размер ущерба составил 63 тысячи рублей.

Участковый из Прионежья установил личности двух подозреваемых. Жители соседнего поселка 28 и 24 лет рассказали, как похитили металл. Они заранее присмотрели предметы, которые планировали украсть. Подъехали к территории карьера со стороны озера. Каждый элемент весом около 100 килограмм погрузили в моторную лодку и скрылись с места преступления. В тот же день они сдали похищенное в пункт приема металла, выручив 5 тысяч рублей. Деньги потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жителя Карелии отправили в колонию за кражу 800 кг металлолома.

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