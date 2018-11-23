В Петрозаводске родились тройняшки

В преддверии Дня матери, отмечаемом в последнее воскресенье ноября, в одном из роддомов Петрозаводска на свет появились тройняшки.

Родоразрешение прошло в плановом порядке, девочки чувствуют себя хорошо.

В феврале 2017 года СМИ республики Карелия взорвались новостью: "Родился первый ребенок, зачатый методом ЭКО в нашем регионе!" София появилась на свет в роддоме № 2 города Петрозаводска. Это было очень трогательно и знаменательно. Спустя полтора года еще праздник: у команды "Центра ЭКО" появился сотый малыш, по удивительному совпадению, тоже София. А на днях родились тройняшки.

"Это наша первая тройня. Вы должны знать, что законодательно мы ограничены числом переносимых эмбрионов – не более двух, реже – трех. Причем сдерживает врачей не столько закон, сколько здравый смысл: многоплодная беременность, которая может наступить, несет определенные риски. Если пациентки просят и нет противопоказаний, то переносим двух малышей. Двойни составляют до 20% от общего числа ЭКО-беременностей. Но бывает, что один из переносимых малышей делится. Получаются тройняшки: малыш + еще пара идентичных близнецов. Вероятность этого менее 1 к 100. Мы очень беспокоились за маму девочек и рады, что все прошло благополучно", поделилась репродуктолог Ирина Александровна Мастерова. Зачатие тройни даже методом ЭКО – действительно редкость. Даже на уровне всей сети "Центр ЭКО", которая проводит более 6500 переносов ежегодно, тройня в Петрозаводске стала лишь третьей за этот год. Ранее "тройное счастье" благополучно появилось на свет в Смоленске и Калининграде.

Стать мамой

Сегодняшний рабочий день у Ирины Александровны начался с осмотра непростой пациентки. Женщине больше 35 лет, в анамнезе – более 10 лет безуспешных попыток забеременеть. Прием был очень тяжелым с эмоциональной точки зрения.

— Хорошо, если детки семье достаются легко. Но есть и другие женщины, которые вынуждены идти к материнству через множество препятствий. Репродуктивная медицина шагнула далеко, но к врачу стоит обратиться как можно раньше.

Врач напоминает: если беременность не наступила в течение года, необходимо пройти первичное обследование. По данным ВОЗ, в России сейчас более 15% семейных пар испытывают трудности с самостоятельным зачатием ребенка (это каждая 7-я пара). На самостоятельные попытки зачать и "хождение по бабкам", неприятные манипуляции может уйти десяток лет. А ЭКО как было, так и остается крайней мерой, хоть и доверие к этому методу оправданно возросло. За два года за консультацией к Ирине Александровне обратилось более полутора тысяч (!) карельских пациенток.

— Прекрасно известно, что материнство "состарилось" во многих регионах, Карелия – не исключение. Средний возраст пациенток нашей клиники – 32- 33 года. Рождение первенца женщины часто откладывают по социальным причинам: нет партнера, стабильного источника дохода или хороших бытовых условий. Плюс далеко не все сегодня в 25 лет чувствуют желание стать матерью. А между тем с возрастом способность зачать ребенка естественным путем снижается, – рассказывает Ирина Мастерова.

Немного статистики

По данным регистра ВРТ РАРЧ, в России с 1995 года выполнено почти 800 тысяч лечебных циклов ВРТ, в результате которых родилось несколько сотен тысяч человек. Примерно столько людей проживает во всей республике Карелия!

Многие наслышаны, что ЭКО дорогостоящая процедура. Пройти процедуру в "Центре ЭКО" можно бесплатно, по полису ОМС. Оплачивается отдельно только донорский материал, если он необходим.

А между тем в лаборатории…

Благодаря точным и умелым рукам эмбриолога Евгении Владимировны Сухотаевой зарождается человеческая жизнь. В инкубаторе, в особой газовой среде и тщательно поддерживаемой температуре, под постоянным контролем, развиваются эмбрионы. При необходимости некоторым из них на пятые сутки развития эмбриолог проведет биопсию, забрав несколько клеток на генетический анализ. Один или два эмбриона перенесут будущей маме, остальные заморозят в жидком азоте при температуре -196°С – на случай неудачной попытки или на будущее, когда родители захотят еще одного ребенка.

И даже неважно, сколько эмбрионы пробыли в криосне в клинике "Центр ЭКО" Петрозаводск – один месяц или 25 лет. На здоровье будущего ребенка это не отражается, что уже подтверждается реальными примерами мировой практики.

Клиника "Центр ЭКО", Петрозаводск, ул.Гоголя, д. 6 :+7 (8142) 332-023.

Лицензия №Ло-10-01-000991 от 26 января 2016 года ООО "Центр ЭКО".

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На правах рекламы