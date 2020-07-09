В Петрозаводске романтик нарвал букет роз с чужой клумбы прямо под камерой (ВИДЕО)

В микрорайоне Соломенное молодой человек ночью украл цветы прямо с клумбы.

В паблике "ТОС Соломенное" появилось видео инцидента, который произошел в минувшую среду на улице Трудовых резервов, 2. Молодой человек ночью сорвал розы с клумбы у дома, участок которого огражден невысоким забором.

"Не тобой посажено ,не тебе и рвать!" - комментируют видео в паблике.

"У меня в прошлом году утащили горшок с цветущей бегонией", - поделились своим опытом другая участница группы в "ВКонтакте".

"Владелец роз должен пересмотреть свое отношение к забору", - считает пользователь Сети.

Напомним, в апреле, когда из-за пандемии не работали магазины, владелец цветочного бутика в Петрозаводске начал раздавать горожанам цветы.