В Петрозаводске росгвардейцы задержали магазинного вора

Житель Петрозаводска попался на попытке хищения товара, сообщают в Росгвардии.
В ночь на 15 июля группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны прибыла в один из городских гипермаркетов по сработке тревожной кнопки.
На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что причиной вызова стал незаконопослушный гражданин — мужчина попался на попытке хищения. 20-летний петрозаводчанин спрятал в сумку товар стоимостью свыше одной тысячи рублей и попытался незаметно пронести мимо кассы, но нарушителя заметили.
Росгвардейцы задержали горожанина и передали сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске посетитель кафе разбил защитный экран у кассы.
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