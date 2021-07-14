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В Петрозаводске росгвардейцы задержали магазинного вора

Новости. Происшествия
11:07, 15 Июля 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

Житель Петрозаводска попался на попытке хищения товара, сообщают в Росгвардии.

В ночь на 15 июля группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны прибыла в один из городских гипермаркетов по сработке тревожной кнопки.

На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что причиной вызова стал незаконопослушный гражданин — мужчина попался на попытке хищения. 20-летний петрозаводчанин спрятал в сумку товар стоимостью свыше одной тысячи рублей и попытался незаметно пронести мимо кассы, но нарушителя заметили.

Росгвардейцы задержали горожанина и передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске посетитель кафе разбил защитный экран у кассы.

 

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