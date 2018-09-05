В Петрозаводске с актером Геннадием Мелехиным простятся в театре

Прощание с актером Геннадием Мелехиным, который ушел на 83-году жизни, состоится 7 сентября в Музыкальном театре Карелии.

Напомним, актер скончался 4 сентября после продолжительной болезни.

Как рассказали "Столице на Онего" в театре Ad Liberum, прощание пройдет в здании Музыкального театра Карелии (Бывший Русский драматический театр Карелии) в пятницу, 7 сентября, в 10 часов утра.

Геннадий Мелехин родился 31 марта 1936 года в городе Рузаевка Мордовской АССР. В 1960 году закончил Ленинградский театральный институт по специальности актёр драмы (класс Б.Жуковского). После окончания института вошел в труппу Государственного русского драматического театра Мордовской АССР. Играл в Челябинском театре драмы им.Цвиллинга, Свердловском театре драмы, Красноярском музыкально-драматическом театре (Красноярск-26).

В 1984-2006 гг. служил в Русском драматическом театре Карельской АССР (позже - Русский театр драмы Карелии, а ныне Музыкальный театр республики). Участвовал в телеспектаклях, был режиссером-постановщиком ряда спектаклей и концертных программ.