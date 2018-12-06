В Петрозаводске с должников взыскали более 2,5 миллионов рублей

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Сотрудники мэрии и судебные приставы провели совместный рейд по адресам проживания неплательщиков за наем муниципального жилья, сообщили в Администрации Петрозаводска.
Судебные приставы обошли более десятка квартир на Ключевой. Неплательщикам вручили извещения и требования о явке на личный прием к приставам, составили акты совершения исполнительных действий.
Также приставы проверили имущественное положение должников для возможного наложения ареста.
В настоящее время в отношении петрозаводчан, длительное время не оплачивающих наем социального жилья, возбуждено 261 исполнительное производство.
С начала года по решениям суда с должников по квартплате взыскано более 2,5 миллионов рублей, завершено 178 исполнительных производств.
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