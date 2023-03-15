В Петрозаводске с понедельника запретят выходить на лед водоемов

За нарушение правил безопасности в мэрии Петрозаводска обещают штрафовать.
С 20 марта в карельской столице запретят выходить и выезжать на лед водоемов. Соответствующее постановление подписал глава Петрозаводска Владимир Любарский.
«Лед на водоемах становится все менее прочным, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии. - Возрастает риск внезапного движения ледяных масс. Запрет касается любых прогулок по акватории, рыбалки, использования пеших переправ».
За нарушение правил безопасности в мэрии Петрозаводска обещают штрафовать.
В чрезвычайных ситуациях необходимо звонить в единую службу спасения — 112 или в ЕДДС Петрозаводска по номеру 051.
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